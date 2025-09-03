Gediz Ovası Kurutmalık Ürünlerle Renklendi — Turgutlu'da Üzüm, Domates ve Biber

Gediz Ovası Kurutmalık Ürünlerle Renklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Gediz Ovası'nda sergi alanları kurutmalık ürünlerle canlanıyor. Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biber de kurutma sergilerinde yerini aldı.

Renkli sergiler ve görsel zenginlik

Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler, kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkat çekiyor. Kurutma alanlarında serilen ürünler, ovaya canlı ve yoğun bir görsel renk katıyor.

Üreticiler yeni sezona hazırlanıyor

Sergilerde ürün kurutma süreci sürerken, tarlalarını süren üreticiler aynı zamanda arazilerini yeni sezona hazırlıyor. Bu çalışmalar, bölge tarımının devamlılığı ve üretim planlaması açısından önem taşıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi. Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.