Geleceğin Hekimleri 'Bir Günlük Cerrahpaşalı' Etkinliğinde Buluştu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da üniversite adayları, 'Bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmak' etkinliğinde tıp eğitimi hakkında bilgi sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:43
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, üniversite adaylarına yönelik düzenlediği "Bir günlüğüne Cerrahpaşalı olmak" etkinliğinde geleceğin hekimleriyle bir araya geldi.

Etkinlik, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve gençlere tıp fakültesi atmosferini yakından tanıma fırsatı sundu. Yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte, katılımcılar gün boyunca bilgilendirici sunumlar, soru-cevap oturumları ve uygulamalı eğitimlerle dolu bir gün geçirdi.

Açılış Konuşması ve Sunumlar

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse, fakültenin köklü tarihini ve eğitimdeki öncülüğünü vurguladı. Dekan Köse, öğrencilere Cerrahpaşa'nın sunduğu olanaklar hakkında bilgi verdi.

Oturumlarda Prof. Dr. İlker İnanç Balkan, "Tıbbiyeli Olmak" başlıklı sunumuyla tıp öğrencisi olmanın anlamı ve sorumluluklarını katılımcılara aktardı. Ayrıca, Doç. Dr. Süleyman Demiryas ve Doç. Dr. Devrim Sarıbal, tıbbi görüntüleme ve cerrahi alanları üzerine bilgi verirken, Prof. Dr. Volkan Kara, "Hekimin Vizyonu: Lider, Sanatkar, Bilim İnsanı" adlı sunumuyla hekimliğin çok yönlü doğasına dikkat çekti.

Pratik Uygulamalar ve Beceri Eğitimi

Etkinlikte, katılımcılar 8 farklı istasyonda düzenlenen tıbbi beceri uygulamalarıyla dikiş atma, Heimlich manevrası, kalp masajı, hava yolu ve solunum desteği, enjeksiyon, kan alma, ateş ve tansiyon ölçme gibi hayati öneme sahip becerileri pratik yapma imkanı buldular.

Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Geleceğin hekimleri, bu etkinlik sayesinde tıp eğitimine dair önemli deneyim ve bilgiler elde etti.

