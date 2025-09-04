DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı Millet Bahçesi'nde çocuklara halat çekme, mangala, masa güreşi ve çuval yarışı sundu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:59
Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu etkinliği Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleşti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı Millet Bahçesi Hangar önüne konuşlandırıldı. Etkinlik kapsamında bölgedeki çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluştu.

Çocuklar, geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu; halat çekme, mangala, masa güreşi ve çuval yarışı gibi etkinlikler alanda büyük ilgi gördü. Katılımcılar gün boyunca doyasıya eğlendi.

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de çocukları ziyaret edip alanda incelemelerde bulundu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklarla bir...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklarla bir araya getirildi. Ağrı Millet Bahçesi Hangar önüne konuşlandırılan tırdaki etkinliklerde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı'da çocuklarla bir...

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
5
Adana Aladağ'da Domuz Avında 17 Yaşındaki Barış Şahin Kazara Öldü, Arkadaşı H.M. Gözaltında
6
DSÖ'den Afganistan için 4 milyon dolarlık acil yardım çağrısı
7
KDC: M23 Gençleri Silahlı Gruplara Katılmaya Zorluyor

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı