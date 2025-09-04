Geleneksel Oyunlar Tırı Ağrı'da: Çocuklar Geleneksel Oyunlarla Coştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Ağrı Millet Bahçesi Hangar önüne konuşlandırıldı. Etkinlik kapsamında bölgedeki çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla buluştu.

Çocuklar, geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu; halat çekme, mangala, masa güreşi ve çuval yarışı gibi etkinlikler alanda büyük ilgi gördü. Katılımcılar gün boyunca doyasıya eğlendi.

Vali Yardımcısı Tuncay Karataş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de çocukları ziyaret edip alanda incelemelerde bulundu.

