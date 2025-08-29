Geleneksel Oyunlar Tırı Mardin'de Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun "Geleneksel Oyunlar Tırı" Mardin'de çocuklarla buluştu. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan tırda düzenlenen etkinliklerle çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve masa güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar etkinlik boyunca doyasıya eğlendi.

Federasyon Koordinatörü'nün Açıklamaları

Gülyeter Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocukların parkurdaki oyunları deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Mayısta yola çıkan tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını, şu ana kadar yaklaşık 72 bin 400 kişiye ulaştıklarını belirten Yaşar, şunları ifade etti: "Bir tır dolusu mutluluğu, geleneksel oyunlarımızla hem yaşatıp hem aktarmayı hedefliyoruz. Bugün 29'uncu ilimiz olan Mardin'deyiz. Çocuklarla beraber keyifli vakit geçireceğiz. Elimizden geldiğince yetişkinlerin geçmişine gittiği, çocuklarına gelecekle bağ kurduğu aradaki köprü olmaya çalışıyoruz. 81 ili gezeceğiz inşallah. Şu anki turumuzda Doğu Anadolu bölgesi var. Sonraki durağımız Akdeniz ve Ege tarafından devam edeceğiz. Daha fazla insana ulaşmak, daha fazla mutluluğu paylaşmak için gayret gösteriyoruz."

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan Esra Şenyiğit, oğlunun geleneksel oyunlarla eğlendiğini belirterek, "Sosyal açıdan çok güzel, çocuğumuz çok mutlu oldu. Eskiden bu oyunlar vardı. Şu anda çocuklar ne yazık ki telefon ve televizyon odaklı olduğu için bu aktivite onlar için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Doruk Aras Şenyiğit oyunları çok beğendiğini, her zaman bu oyunları oynamak istediğini söyledi. Ömer Yıldız ise arkadaşlarıyla oyunlarda yarıştıklarını ve çok eğlendiklerini ifade etti.

