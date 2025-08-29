DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Geleneksel Oyunlar Tırı Mardin'de Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun "Geleneksel Oyunlar Tırı" Mardin'de çocuklara halat çekme, mangala ve masa güreşi gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları tanıttı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:05
Geleneksel Oyunlar Tırı Mardin'de Çocuklarla Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Mardin'de Çocuklarla Buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun "Geleneksel Oyunlar Tırı" Mardin'de çocuklarla buluştu. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan tırda düzenlenen etkinliklerle çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve masa güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar etkinlik boyunca doyasıya eğlendi.

Federasyon Koordinatörü'nün Açıklamaları

Gülyeter Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada çocukların parkurdaki oyunları deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Mayısta yola çıkan tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını, şu ana kadar yaklaşık 72 bin 400 kişiye ulaştıklarını belirten Yaşar, şunları ifade etti: "Bir tır dolusu mutluluğu, geleneksel oyunlarımızla hem yaşatıp hem aktarmayı hedefliyoruz. Bugün 29'uncu ilimiz olan Mardin'deyiz. Çocuklarla beraber keyifli vakit geçireceğiz. Elimizden geldiğince yetişkinlerin geçmişine gittiği, çocuklarına gelecekle bağ kurduğu aradaki köprü olmaya çalışıyoruz. 81 ili gezeceğiz inşallah. Şu anki turumuzda Doğu Anadolu bölgesi var. Sonraki durağımız Akdeniz ve Ege tarafından devam edeceğiz. Daha fazla insana ulaşmak, daha fazla mutluluğu paylaşmak için gayret gösteriyoruz."

Katılımcıların Görüşleri

Etkinliğe katılan Esra Şenyiğit, oğlunun geleneksel oyunlarla eğlendiğini belirterek, "Sosyal açıdan çok güzel, çocuğumuz çok mutlu oldu. Eskiden bu oyunlar vardı. Şu anda çocuklar ne yazık ki telefon ve televizyon odaklı olduğu için bu aktivite onlar için çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Doruk Aras Şenyiğit oyunları çok beğendiğini, her zaman bu oyunları oynamak istediğini söyledi. Ömer Yıldız ise arkadaşlarıyla oyunlarda yarıştıklarını ve çok eğlendiklerini ifade etti.

Mardin'de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı" çocuklarla...

Mardin'de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı" çocuklarla buluşturuldu. Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan tırdaki etkinliklerle çocuklar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Mardin'de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı" çocuklarla...

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı