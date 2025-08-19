DOLAR
Geleneksel Oyunlar Tırı Yarın Muş'ta Buluşuyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Muş'ta çocuklarla buluşacak; amaç geleneksel oyunları yaymak ve yetenek avcılığı yapmak.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:06
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu etkinliği Muş'a taşıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Muş'ta vatandaşlarla buluşacak.

Federasyonun açıklamasında, tırla önceki aylarda başta 6 Şubat depreminin etkilediği şehirlerde ve birçok ilde çocuklar için oyun şenlikleri düzenlendiği belirtildi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus görüşlerini şu sözlerle paylaştı: "Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bizim geleneksel oyunlarımızın içerisinde en önemli faktörler adalet, hoşgörü, civanmertlik ve karşı tarafı affedebilmedir. Bu özelliklere sahip olan oyunlarla oynayan çocukların gelecekte bu dünyaya çok farklı bir iklim getireceklerine inanıyoruz. Deprem bölgesinden başlamak üzere 81 ile gidiyoruz. Bütün illerimizi gezip bir yandan yetenek avcılığı yapıp diğer yandan da çocuklarımızın gönüllerine dokunmak istiyoruz. Geleceğe sağlam, altyapısı olan, vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı, Anadolu'nun birçok ilinde mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Amaç, geleneksel oyunları yaşatmak, gençlerde yetenek keşfetmek ve toplumun kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak olarak özetleniyor.

