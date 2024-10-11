Geleneksel Türk Gelinlikleri Belgrad'da Büyüledi

Geleneksel Türk Gelinlikleri Belgrad'da Sergilendi

Belgrad'da düzenlenen 8. Uluslararası Etnoloji Festivali'nde, geleneksel Türk gelinlikleri dikkat çekti. Festival, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Tamara Vucic'in himayesinde gerçekleştirildi ve Türkiye bu yıl "odak ülke" olarak seçildi.

Emine Erdoğan'ın Vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, defile öncesinde yaptığı konuşmada, gelinliklerin Anadolu kültürünün derin izlerini taşıdığını belirtti. "Özlemle beklenmiş kavuşmaların izini taşıyan gelinlikler, kültürel değerlerimizi yansıtır" diyerek bu mirasın önemine vurgu yaptı.

Osmanlı ve Anadolu Gelinlikleri

Defile, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 25 parçalık bir koleksiyonu içeriyordu. Emine Erdoğan, "Kıyafetler, dönemin kültürel belleklerini yansıtan canlı belgeler niteliğindedir" dedi.

Kültürel Bağlar ve Gelenekler

Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Kültürel kimliğimizi ortaya koyan giyim kuşam geleneklerimiz, insanlar arasında bir köprü görevi üstlenir. Bu tür etkinlikler, geçmişle geleceğimiz arasında bir bağ kurar."

Dostluk ve Kültürel Paylaşım

Emine Erdoğan, festivaldeki dostluk ve kültürel paylaşımın önemini vurgularken, Türkiye'nin geleneksel el sanatlarının uluslararası alanda tanıtılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, kadınların ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin önemini de belirtti.

Defile ve Konserler

Festivalde, Türk gelinliklerinin sergilendiği defile büyük ilgi gördü. Ayrıca, ünlü sanatçılar Snezana Savicic Sekulic ve ulusal dans topluluğu Kolo tarafından konserler verildi.

Emine Erdoğan'ın Teşekkürleri

Emine Erdoğan, festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Kültürel değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Emine Erdoğan, aynı zamanda Tamara Vucic'e de bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanının eşi Tamara Vucic'in himayelerinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Belgrad Uluslararası Etnoloji Festivali'ne katıldı. Belgrad Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen ve her sene bir ülkenin "odak ülke" olarak öne çıktığı festivalde bu sene Türkiye, "odak ülke (Country in Focus)" seçildi. Bu kapsamda Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan, Osmanlı ve Anadolu dönemi geleneksel gelinliklerinin tanıtıldığı, "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" adlı 25 parçadan oluşan defile gerçekleştirildi.