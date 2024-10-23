Geleneksel Türk Kıyafetleri ve Okçulukla Artan İlgi

Türk Tarihinden Gelen Motifler

Son yıllarda geleneksel Türk okçuluğuna olan ilginin artması, sporcuların giydikleri tarihi kıyafetlerin de dikkat çekici olmasını sağlıyor. Yarışmalarda giyilen şalvar, göynek, kuşak, çarık, başlık, börk ve kaftan gibi geleneksel kıyafetler, sporcuların motivasyonunu artırıyor.

Okçular Vakfı ve Federasyon Kuruluşu

Okçuluğa olan ilgi, 2013 yılında Okçular Vakfı’nın yeniden düzenlenmesiyle başladı. 2019 yılında ise Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kurularak eğitim veren okulların sayısı arttı. Bu durum, küçük ve büyük her yaştan sporcunun bu spor dalına yönelmesini sağladı.

Müsabakalarda Kıyafet Önemi

Yarışmaların organizasyonu sırasında Türk tarihinde ok ve yay kullanımına dair kıyafetler giyilmesi gerektiği kurallar gereği, sporcuların renkli kostümleri dikkat çekiyor. Siyah giysi giyilmesi ise yasak. Kıyafetler, bir nevi Türk tarihinin yansıması olarak sporcuları motive ediyor.

Öğrencilerdeki Gurur Duygusu

Büyükçekmece Arpad Okçuluk Spor Kulübü Başkanı ve antrenör Funda Hare Arslan, geleneksel Türk motifleriyle kıyafetlerin tasarımını gerçekleştiriyor. Arslan, "Öğrencilerimiz bu kıyafetleri taşımaktan gurur duyuyor. Onlar, tarihi bir kimliği içlerinde yaşıyorlar," diyor.

Dizilerin Etkisi

Arslan, son yıllarda popüler olan dizilerin okçuluğa olan ilgiyi artırdığını vurguluyor: "Diziler, çocukların okçuluğa merak salmasında etkili oldu. Olimpiyatlardaki başarılarımız da bu ilgiyi destekledi.”

Geleneksel Kıyafetlerin Tasarımı

Arslan, minyatürler ve Selçuklu dönemi bilgilerinden yararlanarak yeni kıyafetler tasarladıklarını ifade ediyor. "Kıyafetlerin tarihsel bağlamda anlamı var. Biz de günümüzle harmanlayarak bu kültürü örnek alıyoruz," diyor.

İlginç Detaylar

Arslan, yarışmacılarının sadece kıyafetlerini değil, aksesuar ve ayakkabılarını da dikkatle seçtiklerini belirtiyor. "Okçulukta kıyafetler, geleneksel mirasımızı temsil eden önemli unsurlar."

Güzel Bir Deneyim

Kıyafetlerin dikiminde Nurcan Temiz de yer alıyor. Temiz, oğlunun okçuluk sporu sayesinde olumlu değişim yaşadığını paylaşarak, "Diktiğim kıyafetin çocukların üzerinde olması çok güzel bir duygu," diyor.