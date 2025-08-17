DOLAR
Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor; 5 köyden 251 kişi tahliye edildi, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:28
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de başlayan yangına müdahale devam ediyor. Rüzgârın etkisiyle alevler Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı.

Olay yeri ve yayılma

Yangın, Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki alanda çıktı ve rüzgârın etkisiyle Eceabat bölgesine ulaştı. AA ekipleri, yangının boyutunu ve etkili olduğu alanı havadan dronla görüntüledi.

Tahliyeler ve durumu

Çanakkale Valisi Ömer Toraman açıklamasına göre, Tayfur yangını nedeniyle tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaş güvenli bölgelere taşındı; bunlardan 112'si Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildi. Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesini kullandı.

Tahliye edilen köyler arasında Karainebeyli, Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar yer aldı.

Müdahale ekipleri ve araçları

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Akşam saatlerine kadar havadan destek için 12 uçak ve 12 helikopter görev yaptı. Karadan müdahalede ise 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personel bulunuyor.

Güncelleme

Vali Toraman, Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar." dedi. Helikopter ve uçaklar günün ilk ışıklarıyla tekrar havadan müdahaleye başladı.

