Gelibolu'daki Orman Yangınında Koyun Kurtarıldı

Gelibolu'daki Orman Yangınında Dramatik Kurtuluş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen orman yangınında, bir çiftlikte mahsur kalan ve yanıklarla kaplanan bir koyun, arama kurtarma gönüllüleri tarafından alevlerin içinden kurtarıldı.

Yangının Yayılması ve Hayvan Çiftliklerine Verdiği Zarar

Önceki gün Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden başlayan yangın, kısa sürede Gelibolu'ya sıçradı ve geniş bir alanda etkili olmaya başladı. Bu felaket, yalnızca tarım arazilerini değil, hayvan çiftliklerini de tehdit etti.

Kurtarma İhtiyacı Doğan Anlar

Yangın, Gelibolu ile Şarköy sınırındaki bir küçükbaş hayvan çiftliğine ulaştığında, ekipler alevlerin sarstığı tesiste neredeyse tüm hayvanların tahliye edildiğini fark etti, ancak bir koyunun mahsur kaldığı duyuldu.

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, alevlerin arasına girmekte tereddüt etmedi. Dumandan etkilenerek *yanık* oluşan alanı zor koşullarda geçerek, koyuna son anda ulaştılar.

Gönüllülerin Özverisi

Kurtarma ekibinden Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun başında dakikalarca kalarak onun acısını sarmaya çalıştılar. Baydilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunu son anda fark ettiklerini ve hemen kurtarmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Kaptan ise, korkan hayvanın başında durarak ona güç vermek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Kurtarılan Koyunun Geleceği

Yangın bölgesinden güvenle kurtarılan koyun, tedavi edilmek üzere bölgede görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Yangının ardından yaşanan bu kurtuluş hikayesi, hem hayvanlara duyulan duyarlılığı hem de kurtarma ekiplerinin özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı. SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı. SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı.