Gelibolu Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Çanakkale Gelibolu'da ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı; müdahale devam ediyor. 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel görevde.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 01:04
Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, yapılan müdahaleler sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü paylaşımında "Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yangın, Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayıp ormanlık alana sıçradı. Olay yerine havadan ve karadan müdahale edildi; 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel görev aldı.

Orman ekiplerinin çalışmalarına polis ekipleri TOMA ile destek verirken, köylüler de tankerlerle su taşıyarak müdahaleye katkı sağladı. İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yetkililer, yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmediğini bildirdi.

