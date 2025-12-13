Gemlik'te Pide İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Olayın Detayları

Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir pide imalathanesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Alevlerin sardığı dükkanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

