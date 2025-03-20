Genç İHH, Suriye'de 7 Bin Öğrenciye İftar Verdi

Genç İHH, Suriye'deki 13 üniversitede 7 bin öğrenciye iftar vererek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:53
Genç İHH, Suriye'de 7 Bin Öğrenciye İftar Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik kuruluşu Genç İHH, Suriye'de üniversite öğrencileriyle Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla kapsamlı bir projeye imza attı.

Bu proje kapsamında, Halep Üniversitesi, Şam Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarının da yer aldığı 13 üniversitede, toplam 7 bin öğrenciye iftar verildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Genç İHH'nın Ramazan ayının sona ermesine kadar toplam 10 bin öğrenciye iftar vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

Genç İHH Suriye Sorumlusu Burak Parlakyiğit, savaşın olumsuz etkilerini yaşayan gençlerin eğitimlerini desteklemek amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. Parlakyiğit, değerler eğitimi, kültürel etkinlikler ve kalkındırma projeleri gibi birçok farklı faaliyet gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bunların yanı sıra, üniversite öğrencilerine yönelik sempozyumlar, konferanslar ve arama-kurtarma eğitimleri düzenlediklerini aktaran Parlakyiğit, çocuklar için dergi çalışmalarının yanı sıra makale dersleri de verdiklerini vurguladı.

Son olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliğiyle engelli gençlere yönelik ampute futbol turnuvaları ve kitap yarışmaları gibi etkinliklerin düzenlendiğinin altını çizen Parlakyiğit, bu faaliyetlerin gençlerin sosyal ve eğitimsel gelişimine katkı sağladığını belirtti.

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