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Genç KADEM'den Süleymaniye Camisi'nde Aşure Etkinliği

Genç KADEM, muharrem ayı dolayısıyla Süleymaniye Camisi'nde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:04
Genç KADEM'den Süleymaniye Camisi'nde Aşure Etkinliği

Genç KADEM Aşure Etkinliği Düzenledi

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın gençlik oluşumu olan Genç KADEM, muharrem ayının bereketini kutlamak amacıyla Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 1000 kişiye aşure ikram edildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikte, manevi değerlerin yaşatılması hedefleniyor.

Etkinliğin Amacı ve Önemi

Genç KADEM sorumlusu Hande Bilirgen, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının önemine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği düzenliyoruz. Aşure, farklı kültürleri ve inançları bir araya getirirken, bolluk ile bereketin de simgesidir.” dedi.

Genç KADEM’in Faaliyetleri

Bilirgen, Genç KADEM'in 5 binin üzerinde gönüllüye sahip olduğunu ve 55 farklı temsilcilikte gençlerle çeşitli sosyal sahalarda faaliyetler yürüttüklerini ifade etti. Eğitimler ve etkinliklere büyük değer verdiklerini belirtti.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin...

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM tarafından Süleymaniye Camisi'nin bahçesinde aşure dağıtıldı.

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