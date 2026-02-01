Gençlerde Yalnızlık ve Duygusal Yorgunluk: Sınav Odaklı Eğitim ve Sosyal Medya

Uzmanlar, sınav odaklı eğitim sistemi ve erken yaşta sosyal medya kullanımının gençlerde yalnızlık ve mutsuzluğu artıran en önemli faktörler arasında yer aldığını belirtiyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz tarafından yürütülen araştırma, gençlerin ruh haline ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmanın kapsamı ve temel bulgular

Prof. Dr. Ercan Yılmaz, çalışmanın 15-23 yaş arasındaki gençleri kapsadığını ve örneklemde yaklaşık 1.547 genç bulunduğunu söyledi. Araştırma %95 güven aralığında güvenilir bir örneklem büyüklüğü ile gerçekleştirildi. Yılmaz sonuçları aktarırken şunları vurguladı:

"Araştırmamızın örneklerinde yaklaşık bin 547 genç var. Bu araştırmayı yüzde 95 güven aralığında güvenilir bir örneklem büyüklüğünde gerçekleştirdik. Araştırmamızda geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullandık. Araştırma sonuçlarımıza göre gençlerin yarısından fazlası olumlu duygular yaşıyor. Daha mutlu, daha neşeli, kendisini daha mutlu hissediyor, heyecanlı hissediyor. Ama yarısına yakını da mutsuz, neşesiz, her şeyden önce duygusal yorgunluk ve yalnızlık hissediyor."

Çalışma, erkek gençlerin kadın gençlere kıyasla yalnızlık ve mutsuzluk duygularını daha yoğun yaşadığını da ortaya koydu.

Sınav odaklı eğitim ve aile beklentileri

Prof. Dr. Yılmaz, eğitim sisteminin gençlerde ciddi bir performans baskısı oluşturduğunu belirtti: "Çocuklarımızda ciddi bir şekilde sınav performansı kaygısı var." Ailelerin başarı beklentilerinin çocuklarda ekstra bir baskı yarattığını ve bu durumun gençleri duygusal yorgun hale getirdiğini söyledi.

Yılmaz açıkça ifade etti: "Eğitim sistemimiz çocuklarımızı daha fazla yorgun, daha fazla mutsuz ve daha fazla yalnız hale getiriyor." Bu değerlendirme, eğitim anlayışının sınav merkezli olmasının yarattığı olumsuzluğu vurguluyor.

Erken sosyal medya kullanımı ve yalnızlık

Uzman, erken yaşta sosyal medya kullanmaya başlayan gençlerin, sosyal medyayı daha geç kullanmaya başlayanlara göre daha fazla yalnız ve mutsuz olduğunu belirtti: "Erken yaşta sosyal medya kullanımı gençleri yalnızlığa yönlendiriyor ve yalnızlık duygusunu daha fazla arttırıyor. Aynı zamanda mutsuz ediyor."

Yılmaz, gençlerin sosyal ortamlarda dahi kendilerini yalnız hissedebildiğini; sosyal medyanın varlığına rağmen duygusal bağ ve paylaşım eksikliğinin yalnızlığı derinleştirdiğini ifade etti.

Aile içi iletişim, sanat ve spor eksikliği

Prof. Dr. Ercan Yılmaz, aile içinde herkesin aynı fiziki ortamda bulunmasına rağmen "evet, herkes evde, aynı fiziki ortamda ama bilinçleri, duyguları aynı ortamda değil" uyarısında bulundu. "Bilişin, bilincin, bilginin, duygunun paylaşılmadığı bir ortamda çocuklar kendilerini daha fazla yalnız hissedebilir" dedi.

Yılmaz ayrıca çocukların yalnızca bilgi alımıyla tanımlandığı, sanat ve spor gibi duyguyu ve enerjiyi dışa vurmayı sağlayan alanların eksikliğinin gençleri daha fazla yorgun ve mutsuz hale getirdiğini belirtti: "Gençlerimizin çoğunda rutin bir spor alışkanlığı yok, sanatsal faaliyetler yok. Bunlar da gençlerin kendisini daha rahat ifade edememesine sebep olabilir."

Sonuç

Araştırma, hem eğitim sistemine hem de erken sosyal medya kullanımına dikkat çekerek, gençlerin ruh sağlığını koruyacak daha dengeli eğitim ve sosyal ortamların önemini ortaya koyuyor. Prof. Dr. Ercan Yılmaz'ın değerlendirmeleri, gençlerin yalnızlık ve duygusal yorgunluğunun azaltılması için aile, okul ve toplum temelli yaklaşımların gerekliliğine işaret ediyor.

