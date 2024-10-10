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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te Gençlerle Buluştu

Eminoğlu, gençlerin gelişimi için tüm imkanları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 01:08
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bitlis'te Gençlerle Bir Araya Geldi

Bitlis’te gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "81 vilayetimizdeki gençlerimizin her birine imkanları sunmak ve bu imkanlardan yararlanarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak" amacıyla yürütülen projeleri anlattı.

Ahlat'taki TÜBİTAK Bilim Kampı

Eminoğlu, Ahlat ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Kampı'nda gençlerle bir araya gelirken, kamp alanlarının tüm Türkiye'deki gençlere açık olduğunu vurguladı. Bu yıl 200 bin gence misafirlik yaptıklarını belirten Eminoğlu, gençlik merkezlerinin ve üniversitelere ait genç ofislerinin her zaman gençlerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Gençlerin Rolü ve Sorumlulukları

Eminoğlu, gençlere seslenerek, "Sizler önemli bir kırılma noktasındasınız. Lise öğreniminiz sona eriyor ve üniversiteye geçiş yapacaksınız. Ne kadar çok bilgi ve deneyim kazanırsanız, hayatınızda o kadar iyi sonuçlar alırsınız" dedi.

Bitlis Valisi'nden Gençlere Çağrı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise, gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Karakaya, "Biz ne kadar güçlenirsek, dünya üzerindeki zulümlere karşı o kadar etkili oluruz. Bu gücü, gençlerimizin iyi yetişmeleri ile sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Kültürel ve Manevi Değerler

Karakaya, Türk ve İslam kültürünün zenginliğine de vurgu yaparak, gençlere bir alanda uzmanlaşma çağrısında bulundu. "Siz ne kadar başarılı olursanız olun, köklerinizle barışık değilseniz mutlu olamazsınız" diye ekledi.

Türkiye Yüzyılı

Gençlerin çalışmalarının ülkede büyük değişimlere kapı açacağını dile getiren Karakaya, “Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde TÜBİTAK Bilim Kampı'na katılan gençlerle buluştu.

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