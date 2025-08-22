Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 spor tesisi açıldı

Tören ve açılış

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yerleşkesindeki Binali Yıldırım Stadyumu'nda kentte yapımı tamamlanan 23 tesisin açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesi kesildi.

Bak'ın konuşmasından öne çıkanlar

Bak: Türkiye, dört bir yanındaki spor tesisleriyle, stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle bir spor devrimi yaşamaktadır. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor.

Gençlerin tesislerin açılışına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Bak, bu tesislerin ülkenin geleceği olan gençler için yapıldığını vurguladı.

Bak: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden biri dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadeledir. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Yeşilay, gençlerimizle beraber bu süreçte etkin rol oynuyor. Biz ailelerimize şunu söylüyoruz. Bu yapılan tesislere çocuklarımızı getirelim. Çocuklarımızı gençlik merkezlerimize, kapalı yüzme havuzlarımıza, spor salonlarımıza getirelim. Sporun kişiliği geliştirmede özgüveni arttırmada çok önemli rolü var.

Yatırımlar, yurt ve gençlik programları

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarının Aydın'da sürdüğünü belirterek, kurumun Türkiye çapında 1 milyon yatak kapasitesine ulaştığını söyledi. Efeler'de 1985 yatak kapasiteli öğrenci yurdunun hazır olduğunu, yurdun 5 yıldızlı otel konforunda olduğunu ve sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve sosyal etkinliklerin ücretsiz olduğunu ifade etti.

Bakanlık tarafından 600 bin gencimize burs verildiği ve yaklaşık 900 bin gencimize kredi sağlandığını aktaran Bak, Türkiye genelinde 640 Gençlik merkezinde spordan sanata, tiyatrodan müziğe kadar birçok etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlik kamplarında bu yıl 200 bine yakın gencin doğa, yaz ve tematik kamplarıyla misafir edildiğini, Seyahatsever projesiyle 18-29 yaş arasındaki gençlerin illerde 5 gün boyunca ücretsiz ağırlanacağını belirtti. Tüm bu uygulamaların ülkenin geleceği olan gençler için yapıldığını vurguladı.

Açılışı yapılan tesisler

Bak, Aydın'da açılışı yapılan tesisleri şu şekilde sıraladı: Bozdoğan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Çine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Didim Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, Efeler Öğrenci Yurdu, Yarı Olimpik Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu, Binali Yıldırım Spor Tesisleri, Germencik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Karpuzlu Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Koçarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Spor Salonu, Yurt Müdürlüğü, Köşk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kuyucak Yüzme Havuzu, Sultanhisar Spor Salonu, Gençlik Merkezi ve Yenipazar Moto Kros Pisti.

Bak ayrıca İncirliova Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi, Söke Spor Kompleksi ve Yurt inşaatı ile Aydın merkezdeki spor kompleksinin yapımının sürdüğünü kaydetti.

Gençlere güvendiklerini belirten Bak, İnşallah gelecekte bu çocuklarımızın arasından ülkemizin bayrağını göndere çektirecek Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının bu tesislerden yetişeceğini söyledi.

Protokol ve kapanış

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a hediye takdim etti. Bal ile birlikte protokol üyeleri yapımı tamamlanan tesislerin açılış kurdelesini kesti.

Törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş birer konuşma yaptı. Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Efeler Müftüsü Yusuf Dönertaş'ın yaptığı duanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

