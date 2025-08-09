Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır'da 'Gösteri Maçı'na Katıldı

Diyarbakır'da Önemli Bir Etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'daki temasları kapsamında düzenlenen "Gösteri Maçı" programına katıldı. Diyarbakır Stadı'nda gerçekleştirilen bu özel etkinlikte Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP İl Başkanı Miktat Arslan ve diğer yerel yöneticilerle birlikte sahaya çıktı.

Bakan Bak’ın Açıklamaları

Bakan Bak, karşılaşmada 21 numaralı forma ile sahaya inerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti. Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Bak, Diyarbakır Stadı'nın son durumunu değerlendirdi.

“Sezon biter bitmez zemine hibrit çim serildi. Şu an zemin çok iyi durumda,” diyen Bakan Bak, 2025-2026 futbol sezonu ile tüm takımlara başarılar diledi. Ayrıca, Diyarbakır Stadı'nın güzelliğine vurgu yaptı ve geçmişte açılışını bir kupa finaliyle yaptıklarını hatırlattı.

Geleceğe Yönelik Yatırımlar

Bakan Bak, “Diyarbakır halkına başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar, keyifli maçlar olsun,” diyerek, Dieybakır’daki sportif yatırımlara dikkat çekti.

“Sporun birleştirici, iyileştirici ve kapsayıcı bir rolü var. Biz de Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz,” diyen Bak, ayrıca Üniversite kampüsü içinde yeni bir öğrenci yurdunun yapılacağını ve Bağlar ilçesinde spor tesisleri ile gençlik merkezleri inşa edileceğini belirtti. Bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar TL olarak öngörülüyor.

“Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor,” şeklinde konuşarak, kendisine destek veren tüm yöneticilere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen "Gösteri Maçı" programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen "Gösteri Maçı" programına katıldı.