Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Gençlerle İftar Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Bak, KKTC'de gerçekleştirilen görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

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