Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Gençlerle İftar Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü ve gençlerle birlikte iftar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:47
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Gençlerle İftar Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Bak, KKTC'de gerçekleştirilen görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversite Öğrencilerinin Önemi

Bakan Bak, KKTC’deki yurtları ziyaret edeceğini ve öğrencilerle birlikte iftar yapacağını ifade ederek, üniversite öğrencilerinin adaya katkısının önemini vurguladı. Bak, "Bizler için Kıbrıs'ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli. Her platformda bunları savunuyoruz,"

Türkiye'nin Desteği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da, Türkiye’nin desteklerinin her zaman kritik olduğunu belirterek, spor altyapı olanaklarının artırılmasının gençler için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tatar, "Türkiye’nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz," ifadesini kullandı.

Spor Ortak Bir Dil Olmalı

Bakan Bak, ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Görüşmede, "Spor ortak bir dil," diyerek sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Türkiye’nin KKTC’ye yatırımlarının artacağını belirten Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında yapacağı bir ziyarete değindi.

Güvercinlik Spor Tesisi'nin Açılışı

Görüşmelerin ardından, Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Güvercinlik Spor Tesisi'nin açılışına katılan Bakan Bak, tesisin bölge için hayırlı olmasını diledi. Öztürkler ise, "Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin sarsılmaz ve koparılamaz bağları vardır," dedi.

Gençler ile İftar ve Gelecek Vurgusu

Bak ve Tatar, ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gençlerle birlikte iftar gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, coğrafi konum nedeniyle “güçlü bir ülke” olmanın gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, gençlerin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Her şey güçlü Türkiye ve güçlü KKTC için," dedi.

Taksim Sahası Ziyareti

Bakan Bak, başkent Lefkoşa'yı Rum yönetiminden ayıran Yeşil Hat üzerinde bulunan Taksim Sahası'na da ziyarette bulunarak burada incelemelerde bulundu. KKTC Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK) tarihi sahası Taksim’e 8 yıl sonra kavuşmuştu.

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