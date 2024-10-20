Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Orman Temizliği Etkinliği'ne Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çevre duyarlılığını artırmak ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Orman Temizliği Etkinliği'ne katıldı. Bu etkinlik, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Kurt Kemeri Orman Parkı'nda Gerçekleştirildi

Bakan Bak, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapıldığını belirtti. Etkinliğe, milli okçu Mete Gazoz, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve eski kick boksçu Çağan Atakan Arslan da katıldı.

Ormanların Önemi ve Fidanların Korunması

Bakan Bak, ormanların Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İstanbul toprağının yaklaşık yüzde 44'ü ormanlarla kaplı. Diktiğimiz fidanları korumak zorundayız. Orman yangınları ile ciddi mücadele verdik ve bunların önüne geçmeliyiz. Gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Orman Yok Olursa Canlılar da Yok Olur

Bakan Bak, ihmal sonucunda büyük ormanlık alanların yok olabileceğine dikkat çekerek, "Ormanda canlı bir hayat var. Orman yok olunca canlar da gidiyor. Fidan dikimi önemlidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Belgrad Ormanı'nın kıymetli olduğunu belirten Bak, gençlere bu bilinci aşılamak gerektiğini savundu.

Ormanların Korunması İçin Çalışmalar Sürecek

Etkinlikte farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Bak, gelecekte denizler ile ilgili bir proje üzerinde de çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, kredi ve yurtlar kurumunda yaklaşık 950 bin öğrencinin bu bilinçte olduğuna inandığını ifade etti.

Mete Gazoz'dan Önemli Mesaj

Gönüllülerle bir araya gelerek ormanda çöp toplayan Bakan Bak, Mete Gazoz'un ormanların yaşam kaynağı olduğunu ve korunması gerektiğini belirttiğini aktardı. Gazoz, "Bu projenin bir parçası olduğum için mutluyum," diyerek düşüncelerini paylaştı.

Bakan Bak ve katılımcılar, etkinliğin ardından birlikte ormanda çöp toplama çalışması gerçekleştirdiler.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.

Gençlerin çevre duyarlılığını artırmak, ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı başlatılan Orman Temizliği Etkinliği yapıldı. Kurt Kemeri Orman Parkı'nda yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2) çocuklarla sohbet etti.