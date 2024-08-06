Gençlik ve Spor Bakanı, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Bronz Madalya ve İlk Başarı

Bakan Bak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

68 kilo kadınlar kategorisinde, üçüncülük maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup eden Buse Tosun Çavuşoğlu, bu başarıyla birlikte ilk olimpiyat madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde önemli bir anı yaşattı.