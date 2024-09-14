DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Öğrencilerle Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak, Edirne'de gençlerle bir araya gelerek spor etkinliklerine katıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:41
Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Öğrencilerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Öğrencilerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen buluşmada, gençler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Edirneli pehlivanlarla keyifli sohbetler etti ve geleneksel güreş gösterisini izledi.

Geleneksel ve Modern Sporlar Bir Arada

Etkinlik kapsamında, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi Projesi ile eğitim gören öğrencilerle futbol ve voleybol oynayan Bakan Bak, ayrıca halat çekme yarışmasına katılarak gençlerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Gençlerle Birlikte Spor ve Gelecek Planları

Deneyimlerini paylaşan Bakan Bak, spor gösterilerini izledikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretinin devamında Edirne Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bak, burada yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve gençlerle kariyer planları üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Bakan Bak'a bu ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes Düzenlendi
3
Çin, ABD'nin İthal Ürün İthalat Tarifelerine Tepki Gösterdi
4
ABD'de Protesto Amaçlı Kendini Ateşe Verme Olayı
5
Kırklareli'nde Kamyonet Kaldırıma Çıktı: Bir Kadın Ağır Yaralandı
6
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
7
Iğdır'da Dilucu Şehitleri Anıtı Açıldı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları