Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Öğrencilerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen buluşmada, gençler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Bak, Edirneli pehlivanlarla keyifli sohbetler etti ve geleneksel güreş gösterisini izledi.

Geleneksel ve Modern Sporlar Bir Arada

Etkinlik kapsamında, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi Projesi ile eğitim gören öğrencilerle futbol ve voleybol oynayan Bakan Bak, ayrıca halat çekme yarışmasına katılarak gençlerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Gençlerle Birlikte Spor ve Gelecek Planları

Deneyimlerini paylaşan Bakan Bak, spor gösterilerini izledikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretinin devamında Edirne Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bak, burada yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve gençlerle kariyer planları üzerine sohbetler gerçekleştirdi.

Bakan Bak'a bu ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.