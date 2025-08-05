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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO'dan Enerji Eğitim Programı

Bakanlık ve TPAO, üniversite öğrencilerine yönelik enerji eğitim programı başlattı, saha ziyaretleri ile gençlere sektörü yakından tanıtacak.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:53
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO'dan Enerji Eğitim Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TPAO'dan Enerji Eğitim Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı ile enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine destek sağlıyor. Program sayesinde öğrenciler, enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Teknik Bilgi ve Sektörel Farkındalık

İki kurumun iş birliğiyle hayata geçirilen bu program, gençlerin teknik bilgi edinmesi ve sektörel farkındalık kazanmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Eğitim alan öğrenciler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek, enerji, petrol ve doğalgaz konularında uygulamalı öğrenim fırsatı elde ediyor.

Ankara Pilot İl Olarak Seçildi

Programın ilk aşamasının pilot il olarak Ankara belirlendiği açıklandı. 26-27 Haziran ve 30-31 Temmuz tarihlerinde, Ankara'daki üniversitelerden 60 öğrenci, Batman ve Şırnak Gabar bölgesinde TPAO üretim sahalarını ziyaret etti. Bu geziler kapsamında, öğrenciler enerji üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemleyerek, sondaj teknolojileri ve saha operasyonları hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Öğrenciler için Sosyal Etkileşim

Bu ziyaretlerin yanı sıra, öğrenciler arasında oluşan sosyal etkileşimin de programın önemli bir boyutu olduğu belirtildi. Gençlerin mesleki yönelimlerine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Bakan Bak'tan Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman ve Şırnak'taki ziyaretlerin önemine değinerek, "Program sayesinde gençler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buluyor." dedi. Ayrıca, "Devletin sunduğu hizmetleri gençlerle beraber sürekli güncelleyip geliştirdiklerini" ifade etti.

Yeni Başvuru Dönemi Geliyor

Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nın Temmuz-Ekim 2025 döneminde farklı illerdeki üniversite öğrencilerine yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni başvuru süreci ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji alanında eğitim...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı"nı hayata geçirdi. Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji alanında eğitim...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik "Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı"nı hayata geçirdi. Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

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