Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, binlerce gencin kariyer hedeflerine ulaşması için hayati bir adım attı. Özel yetenek sınavlarına (spor bilimleri, POMEM, güzel sanatlar, askeri okullar vb.) hazırlanan gençlere yönelik sunulan destek, son iki yılda geniş çapta uygulanarak gençlerin önündeki ekonomik engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Bakanlık, bu alanda Gençlik Merkezleri bünyesinde açılan kurslarla gençlere tamamen ücretsiz hazırlık imkânı sağlıyor. Aileler için ağır bir mali yük oluşturabilen özel ders ve kurslar yerine, gençler ülke genelinde profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlık süreçlerine dahil oluyor.

Sadece Sınav Değil, Hayata Hazırlık Merkezi

Sağlanan programlar klasik kurs anlayışının ötesinde tasarlandı. Eğitimler yalnızca sınavın teknik ve pratik boyutlarına odaklanmakla kalmıyor; gençlerin zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını artırmayı da amaçlıyor. Özellikle POMEM, spor bilimleri ve askeri okul sınavlarına hazırlanan gençler için uzman antrenörler eşliğinde düzenli antrenman programları uygulanıyor.

Sınav stresi ve gelecek kaygısıyla başa çıkma konusunda da destek sunuluyor. Kurs içerikleri arasında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor; bu sayede gençlerin öz güvenleri ve motivasyonları güçlendiriliyor. Ayrıca katılımcılara disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırılmasına özen gösteriliyor, böylece edinilen beceriler hayatın diğer alanlarına da taşınıyor.

Hedef 25 Bin Aşıldı

Paylaşılan verilere göre, 2024 yılı içerisinde spor liseleri, POMEM, resim, müzik ve Milli Savunma Üniversitesi gibi alanlarda açılan kurslara tam 13 bin 606 genç katılım gösterdi. Projeye olan ilgi 2025 yılında da sürdü; bu yılın başından bugüne kadar 10 bin 981 genç daha ücretsiz eğitimlerden faydalandı. Böylece son iki yılda ulaşılan toplam genç sayısı 24 bin 587 olarak kaydedildi ve projenin 25 bin hedefine ulaşması sağlandı.

Bakanlığın bu girişimi, yetenek odaklı eğitimde eşit fırsat sağlama hedefiyle gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor.