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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kariyer ve Motivasyon Kampları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Ekim-8 Aralık tarihlerinde 9 ilde kariyer ve motivasyon kampları düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:03
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kariyer ve Motivasyon Kampları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Önemli Duyuru

Osman Aşkın Bak, gençlerin kariyerlerine yön vermek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Bütün GSB yurtlarında kalan öğrencilere yönelik kariyer ve motivasyon kampları 19 Ekim-8 Aralık tarihleri arasında başlayacak.

Kamp Programı ve İlgili İller

Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "GSB yurtlarımızda kariyer ve motivasyon kampları başlıyor. Potansiyelinizi keşfetmeniz ve kendinizi geliştirmeniz için atölyelerle yanınızda olacağız," dedi.

Bu kamplar, Antalya, Aydın, Bursa, Kastamonu, Kırşehir, Mersin, Manisa, Osmanıye ve Rize illerinde gerçekleştirilecek.

Katılım Şartları ve Başvuru İşlemleri

Belirtilen illerdeki GSB yurtlarında kalan 18-28 yaş aralığındaki tüm gençler kamplara başvurabilecek. Başvuruların yoğun olması durumunda, öncelik üniversite birinci sınıf öğrencilerine verilecektir. Katılımcıların sağlık durumlarının kamp yapmaya engel olmaması gerekmektedir.

Başvurular, ilgili illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve GSB yurtları aracılığıyla alınacaktır.

Kampın Amaçları

Kariyer ve motivasyon kampları, gençlerin sadece mesleki gelişimlerini değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinliklerle kendilerini daha iyi tanıma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatına sahip olacaklar.

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