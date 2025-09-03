Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yaklaşık 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Sınavı Hazırlık Kursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Yaklaşık 25 Bin Gence Ücretsiz Destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin özel yetenek sınavlarına hazırlanmaları amacıyla kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Bakanlık tarafından yaklaşık 25 bin gence ücretsiz olarak sunulan "özel yetenek sınavı hazırlık kursu" hizmeti gençlerin sınav başarısını artırmayı hedefliyor.

Kurslara Katılım ve İstatistikler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılında gençlik merkezleri aracılığıyla açtığı hazırlık kurslarına 13 bin 606 genç katıldı. 2025 yılında ise farklı branşlarda açılan kurslardan bugüne kadar 10 bin 981 genç yararlandı. Böylece iki yılda toplam 24 bin 587 gence ulaşılmış oldu.

Kurs İçeriği ve Amaçları

Gençlik merkezlerinde düzenlenen hazırlık kurslarında katılımcılara yalnızca sınav bilgisi verilmekle kalınmıyor; düzenli antrenman programlarıyla gençlerin fiziksel dayanıklılıkları güçlendiriliyor ve disiplinli çalışma alışkanlıkları destekleniyor. Teorik ve pratik eğitimlerin birleşimi sayesinde adayların sınavlara hem zihinsel hem de bedensel açıdan hazırlanması sağlanıyor.

Ayrıca kurslarda gençlere rehberlik ve danışmanlık desteği sunularak öz güvenlerinin artırılması ve potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymaları hedefleniyor. Programlarda özellikle dezavantajlı gençlere öncelik tanınarak fırsat eşitliği gözetiliyor.

Süreç ve Gelecek Planı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin hedefledikleri bölümlere sistemli bir şekilde hazırlanabilmesi için "özel yetenek sınavı hazırlık kursları"nı açmaya ve kurslarla gençlere ücretsiz destek sağlamaya devam edecek.