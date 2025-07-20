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Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri Yaz Tatilinde Dolu Dolu Etkinliklerle Dikkat Çekiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesislerinde yaz tatili, spor ve eğlence dolu etkinliklerle dolu geçiyor. Ücretsiz programlar gençlere fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 11:17
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri Yaz Tatilinde Dolu Dolu Etkinliklerle Dikkat Çekiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesislerinde Yaz Tatili Keyfi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'nde yaz tatili, "dolu dolu" geçiyor. Bu yıl da özel olarak hazırlanan programlarla çocuklar ve gençler, farklı etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Ücretsiz Spor Eğitimleri ve Etkinlikler

Okulların kapanmasıyla birlikte, 3-18 yaş arasındaki çocuklar için GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na katılım artış gösteriyor. 2 Temmuz'da başlayan eğitimler, 81 ilde bulunan tesislerde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu eğitimlerde yetenekleriyle öne çıkan katılımcılar, spor kulüplerine ve Anadolu Yıldızlar Ligi gibi organizasyonlara yönlendirilecek. Katılımcılara ayrıca Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı sağlanacak.

GSB Gençlik Yaz Kulübü ile Eğlence ve Eğitim Bir Arada

9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki gençler için düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü, geçen yıl başlatılan ve bu yaz da devam eden bir program. Ücretsiz olarak 81 ilde uygulanan bu kulüp, katılımcıların hem eğlenerek öğrenmelerini hem de gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını sağlıyor.

Çalışan ebeveynler, gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebilirken, programın içeriği yüzme, voleybol, masa tenisi gibi sportif aktivitelerin yanı sıra zeka oyunları ve drama gibi etkinliklerle zenginleştiriliyor. Katılımcıların sosyal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla çevre temizliği ve fidan dikimi gibi gönüllülük aktiviteleri de düzenleniyor.

Seyahatsever Projesi ile Ücretsiz Konaklama İmkanı

Bu yaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar, gençler için seyahatsever projesi kapsamında açık olacak. Proje dahilinde, ülke genelinde 1 kız ve 1 erkek yurdu, 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunuyor. Başvurular, 444 0 472 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Ücretsiz Yaz Gençlik Kampları

12-25 yaş aralığındaki gençler için düzenlenen ücretsiz yaz gençlik kampları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Katılımcılar arasında bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlar ve eğitim hayatında başarılı olanlar öncelikli olarak seçiliyor. Kamp süresince katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları, bakanlık tarafından karşılanıyor.

Bakan Bak: “Unutamayacakları Bir Yaz Dönemi Geçirmeleri İçin İmkan Sunuyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada gençlerin eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine olan katkıların önemini vurguladı. "Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacındayız"

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne...

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler, tatilin keyfini çıkarıyor. "Dolu dolu" geçen etkinliklere katılanlar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne...

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler, tatilin keyfini çıkarıyor. "Dolu dolu" geçen etkinliklere katılanlar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

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