Genel Anestezi Çocuklarda Diş Tedavisinde Güvenli ve Etkili Seçenek

Çocuklarda diş tedavileri, yetişkinlere göre daha hassas ilerleyen bir süreçtir. Korku, kaygı ve uyum güçlüğü özellikle küçük yaş gruplarında sık görülür; bu durum hem tedavi sürecini hem de çocuğun gelecekte diş hekimiyle kuracağı ilişkiyi etkileyebilir. Medline Adana Hastanesi Diş Doktoru İrem Selek, yoğun korku yaşayan veya özel gereksinimli çocuklarda genel anestezinin doğru koşullarda güvenli bir seçenek olduğunu vurguladı.

Karar beraber verilmeli

Dr. İrem Selek, genel anestezinin bir "kolay yol" olmadığını, doğru hasta seçildiğinde hem fiziksel hem psikolojik sağlık açısından koruyucu bir yöntem olduğunu belirtti. Selek, "Amaç yalnızca dişleri tedavi etmek değil, çocuğun diş hekimiyle olan ilişkisini sağlıklı bir temelde başlatmaktır" dedi. Ayrıca, "Her çocuk özeldir ve bu nedenle genel anestezi kararı mutlaka diş hekimi ve anestezi uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmelidir" uyarısında bulundu.

Selek, uygulamanın niteliğini şu sözlerle özetledi: "Genel anestezi, çocuğun tamamen uyutulduğu, ağrı, korku ve stres hissinin ortadan kaldırıldığı kontrollü bir tıbbi uygulamadır. Diş tedavilerinde genel anestezi sayesinde çocuk, yapılan işlemleri hatırlamaz ve tedavi sırasında istemsiz hareketler olmaz. Bu da diş hekiminin işlemleri daha sağlıklı ve kontrollü şekilde yapmasına imkan tanır."

Her çocuk için genel anestezi gerekli değildir; ancak 3-6 yaş arası tedaviye uyum sağlayamayan çocuklar, aşırı diş hekimi korkusu olanlar, ağız içinde çok sayıda çürüğü bulunan ve uzun sürecek tedaviler gereken hastalar, özel ihtiyaçlı çocuklar veya daha önce travmatik deneyimi olan çocuklarda genel anestezi önemli bir alternatiftir. Selek, zorla veya parça parça yapılan tedavilerin çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini ve tedavilerin yarım kalmasına neden olabileceğini söyledi.

Güvenli bir seçenek sunuyor

Ebeveynlerin en büyük endişesinin güvenlik olduğunu ifade eden Selek, "Günümüzde hastane ortamında, anestezi uzmanı eşliğinde ve gerekli tüm ön değerlendirmeler yapılarak uygulanan genel anestezi, bilimsel olarak güvenli kabul edilmektedir" dedi. Tedavi öncesinde çocuğun genel sağlık durumu değerlendirilir; gerekirse tetkikler ve ilgili branş konsültasyonları yapılır. Anestezi süreci boyunca çocuğun tüm hayati refleksleri sürekli izlenir; bu nedenle uygulama kontrolsüz uygulamalarla karıştırılmamalıdır.

Selek ayrıca genel anestezinin başlıca avantajlarını şöyle sıraladı: tüm diş tedavilerinin tek seansta tamamlanabilmesi, çocuğun korku ve stres yaşamaması, psikolojik travma riskinin azalması, tedavilerin daha kaliteli yapılabilmesi ve aileler için zaman tasarrufu. Bilimsel çalışmaların, güvenilir merkezlerde uygun şekilde uygulanan genel anestezinin çocukların gelişimi üzerinde kalıcı olumsuz etkisi olmadığını gösterdiğini de belirtti.

Genel anestezi altında güvenle yapılabilen işlemler arasında çürük tedavileri, dolgular, kanal ve pulpa tedavileri, diş çekimleri, paslanmaz çelik kron uygulamaları, yer tutucu planlamaları, travmaya bağlı diş tedavileri ve ağız hijyeni işlemleri yer almaktadır.

DİŞ DOKTORU İREM SELEK