Genel Anestezi Çocuklarda Diş Tedavisinde Güvenli ve Etkili Seçenek

Dr. İrem Selek: Doğru koşullarda uygulanan genel anestezi, 3-6 yaş ve özel gereksinimli çocuklarda güvenli ve tek seans tedavi imkanı sunar.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:09
Genel Anestezi Çocuklarda Diş Tedavisinde Güvenli ve Etkili Seçenek

Genel Anestezi Çocuklarda Diş Tedavisinde Güvenli ve Etkili Seçenek

Çocuklarda diş tedavileri, yetişkinlere göre daha hassas ilerleyen bir süreçtir. Korku, kaygı ve uyum güçlüğü özellikle küçük yaş gruplarında sık görülür; bu durum hem tedavi sürecini hem de çocuğun gelecekte diş hekimiyle kuracağı ilişkiyi etkileyebilir. Medline Adana Hastanesi Diş Doktoru İrem Selek, yoğun korku yaşayan veya özel gereksinimli çocuklarda genel anestezinin doğru koşullarda güvenli bir seçenek olduğunu vurguladı.

Karar beraber verilmeli

Dr. İrem Selek, genel anestezinin bir "kolay yol" olmadığını, doğru hasta seçildiğinde hem fiziksel hem psikolojik sağlık açısından koruyucu bir yöntem olduğunu belirtti. Selek, "Amaç yalnızca dişleri tedavi etmek değil, çocuğun diş hekimiyle olan ilişkisini sağlıklı bir temelde başlatmaktır" dedi. Ayrıca, "Her çocuk özeldir ve bu nedenle genel anestezi kararı mutlaka diş hekimi ve anestezi uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmelidir" uyarısında bulundu.

Selek, uygulamanın niteliğini şu sözlerle özetledi: "Genel anestezi, çocuğun tamamen uyutulduğu, ağrı, korku ve stres hissinin ortadan kaldırıldığı kontrollü bir tıbbi uygulamadır. Diş tedavilerinde genel anestezi sayesinde çocuk, yapılan işlemleri hatırlamaz ve tedavi sırasında istemsiz hareketler olmaz. Bu da diş hekiminin işlemleri daha sağlıklı ve kontrollü şekilde yapmasına imkan tanır."

Her çocuk için genel anestezi gerekli değildir; ancak 3-6 yaş arası tedaviye uyum sağlayamayan çocuklar, aşırı diş hekimi korkusu olanlar, ağız içinde çok sayıda çürüğü bulunan ve uzun sürecek tedaviler gereken hastalar, özel ihtiyaçlı çocuklar veya daha önce travmatik deneyimi olan çocuklarda genel anestezi önemli bir alternatiftir. Selek, zorla veya parça parça yapılan tedavilerin çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini ve tedavilerin yarım kalmasına neden olabileceğini söyledi.

Güvenli bir seçenek sunuyor

Ebeveynlerin en büyük endişesinin güvenlik olduğunu ifade eden Selek, "Günümüzde hastane ortamında, anestezi uzmanı eşliğinde ve gerekli tüm ön değerlendirmeler yapılarak uygulanan genel anestezi, bilimsel olarak güvenli kabul edilmektedir" dedi. Tedavi öncesinde çocuğun genel sağlık durumu değerlendirilir; gerekirse tetkikler ve ilgili branş konsültasyonları yapılır. Anestezi süreci boyunca çocuğun tüm hayati refleksleri sürekli izlenir; bu nedenle uygulama kontrolsüz uygulamalarla karıştırılmamalıdır.

Selek ayrıca genel anestezinin başlıca avantajlarını şöyle sıraladı: tüm diş tedavilerinin tek seansta tamamlanabilmesi, çocuğun korku ve stres yaşamaması, psikolojik travma riskinin azalması, tedavilerin daha kaliteli yapılabilmesi ve aileler için zaman tasarrufu. Bilimsel çalışmaların, güvenilir merkezlerde uygun şekilde uygulanan genel anestezinin çocukların gelişimi üzerinde kalıcı olumsuz etkisi olmadığını gösterdiğini de belirtti.

Genel anestezi altında güvenle yapılabilen işlemler arasında çürük tedavileri, dolgular, kanal ve pulpa tedavileri, diş çekimleri, paslanmaz çelik kron uygulamaları, yer tutucu planlamaları, travmaya bağlı diş tedavileri ve ağız hijyeni işlemleri yer almaktadır.

DİŞ DOKTORU İREM SELEK

DİŞ DOKTORU İREM SELEK

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sondaj Gemisi Yıldırım İstanbul Boğazı’ndan Geçti: Karadeniz’e Yolculuk Başladı
2
Başkan Büyükkılıç Çarşı Melikgazi'yi Yerinde İnceledi
3
Yıldırım Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'na Yaklaştı — Havadan Görüntüler
4
Ümit Uysal Gebizli'de: Muratpaşa'dan Selzedelere Hızlı Yardım
5
Keçiören'de Ücretsiz Buz Pateni: Ahmet Çalık Pisti Ara Tatilde Çocukların Adresi
6
İsmail Özdemir: Sarız'ın Kalkınma Projeleri Tamamlandı
7
Bodrum’da Kuvvetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Tekneler Su Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları