Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP heyeti Anıtkabir’de: “Emanet ettiğiniz partimizi 1. parti yaptık”

CHP lideri Özgür Özel, CHPli belediye başkanları, il ve parti yöneticilerinden oluşan heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özgür Özel, ziyareti esnasında Anıtkabir Özel Defteri’ne yazı yazdı.





Anıtkabir Özel Defteri'ndeki yazısında 31 Mart yerel seçimlerine yer veren Özel, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılan ilk seçimde birinci parti olduk. Bize emanet ettiğiniz partimizi, yolunuzdan hiç sapmadan birinci yaptık. Şimdi, partimizi iktidar yapabilmek için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

CHPli heyet, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.