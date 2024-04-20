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Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP heyeti Anıtkabir’de: “Emanet ettiğiniz partimizi 1. parti yaptık”

Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında CHPli belediye başkanları, il ve parti yöneticileri, Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazığı yazıda "Kurmuş olduğunu ve bize emanet ettiğiniz partimizi, ilkelerinizden hiç sapmadan, gösterdiğiniz rotadan şaşmadan birinci parti yaptık" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:42
Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP heyeti Anıtkabir’de: “Emanet ettiğiniz partimizi 1. parti yaptık”

CHP lideri Özgür Özel, CHPli belediye başkanları, il ve parti yöneticilerinden oluşan heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özgür Özel, ziyareti esnasında Anıtkabir Özel Defteri’ne yazı yazdı. 

Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP heyeti Anıtkabir’de

Anıtkabir Özel Defteri'ndeki yazısında 31 Mart yerel seçimlerine yer veren Özel, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılan ilk seçimde birinci parti olduk. Bize emanet ettiğiniz partimizi, yolunuzdan hiç sapmadan birinci yaptık. Şimdi, partimizi iktidar yapabilmek için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

CHPli heyet, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

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