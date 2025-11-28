Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Erzincan Valiliğini Ziyaret Etti

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu başkanlığındaki heyet Erzincan'da

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da heyete eşlik etti. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve ardından beraberindeki heyet ile birlikte Valilik makamına geçti.

Vali Hamza Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Valilik makamında bir süre görüşen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanları, görüşmenin ardından Valilik binasından ayrıldı.

