Genelkurmay Başkanı Zamir'den Netanyahu'ya: Ateşkes ve Esir Takasını Hemen Kabul Et

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Netanyahu'ya Mısır ve Katar'ın sunduğu ateşkes ve esir takası teklifinin hemen kabul edilmesi çağrısında bulundu; ordunun sahada koşulları yerine getirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 23:53
Zamir'in çağrısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de gündemde olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını "hemen kabul etmesini" istediğini bildirdi.

Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Zamir, Hayfa'daki donanma üssüne yaptığı ziyarette Netanyahu'ya, Mısır ve Katar'ın taraflara önerdiği anlaşmanın imzalanması gerektiği yönünde mesaj iletti. Zamir, İsrail ordusunun bir anlaşma için sahada gerekli koşulları yerine getirdiğini öne sürdü.

Zamir'in sözleri şöyle: "Masada bir anlaşma var. Bu Witkoff'un (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff) sunduğu anlaşmanın güncel bir taslağı. Kabul edilmeli. İsrail ordusu bir esir takası anlaşması için koşulları yerine getirdi, şimdi anlaşma Netanyahu'nun elinde. Gazze kentini işgal sırasında esirlerin hayatı büyük bir risk altında kalacak."

Esir ailelerinden destek

Esirlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle Gazze kentini işgale karşı çıkan İsrailli esir aileleri, Zamir'in esir takası anlaşmasını desteklediğini belirtti. Ailelerin kurduğu çatı platformun açıklamasında, "Netanyahu, halkın iradesini gerçekleştirme zamanı geldi. Savaşı ebediyen sürdürme yetkiniz yok. Esirleri, askerleri ve İsrail vatandaşlarını feda etmek gibi bir yetkiniz yok." ifadeleri yer aldı.

Güvenlik Kabinesi'nde gerilim

İsrail basını, Gazze kentinin işgalinin kararlaştırıldığı Güvenlik Kabinesi toplantısında Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma çıktığını aktardı. Haberlere göre, Gazze Şeridi'nde bir işgal harekatının esirlerin hayatını riske atabileceği endişesini dile getiren Zamir ile bakanlar arasında sözlü münakaşa yaşandı.

Netanyahu'nun planı ve onay süreci

Başbakan Netanyahu, 21 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planını kendisine sunduğunu ve onaylamak üzere Gazze Tümeni'nin ülkenin güneyindeki karargaha geldiğini açıklamıştı. Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması ve "savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi" için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdiğini söyledi ve "Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu aynı zamanda işgal saldırılarını sürdürürken ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise 22 Ağustos'ta Gazze kentini işgal planını onayladıklarını duyurdu.

İşgal planının ayrıntıları ve tarihçe

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Kabine öncesi verdiği röportajda Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtiliyor.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürgün edilmesi, kent kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

