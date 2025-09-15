Genelkurmay Başkanı Zamir: Gazze işgali Hamas'ı yenilmeyecek

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentine yönelik işgal saldırılarının 6 ay sürebileceğini ve ele geçirilse bile Hamas'ın yenilmeyeceğini söyledi; GHF'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:26
İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze kentine yönelik planlara dair değerlendirmelerini aktardı. Kanal 12'de yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işgal planları tartışıldı.

Zamir'in toplantıda, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kenti için düzenlenecek saldırıların 6 ay sürebileceğini öngördüğünü söylediği belirtildi. Zamir, ayrıca "Kabine tarafından belirlenen savaş hedeflerine bağlıyız, ancak Gazze kentinin ele geçirme operasyonundan sonra bile Hamas askeri ve idari olarak yenilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Haberde, bazı askeri yetkililerin Hamas'ın yenilgiye uğratılması için sadece Gazze kentinin değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinin de işgal edilmesi gerektiğini düşündükleri kaydedildi.

Yediot Aharonot'un aktardığına göre, Zamir geçen haftaki kapalı Meclis toplantısında İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)'yi eleştirdi ve "Buna (GHF) neden para harcandığını anlamıyorum." dedi.

Aynı toplantıda Zamir, Başbakan Netanyahu'nun saldırılar sona erdikten sonra Gazze için planlarını orduyla paylaşmadığını belirterek, "Başbakan bize bundan sonra ne olacağını söylemiyor, neye hazırlanacağımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

