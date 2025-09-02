George Enescu Festivali'nde İlk Türk Orkestrası: İDSO Romanya Turnesinde

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, George Enescu Festivali'nde tarihe geçiyor

İDSO, Romanya'da üç kentte sahne alacak

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), dünyanın saygın müzik etkinliklerinden biri olan George Enescu Festivalinde sahne alacak. Festivalin 67 yıllık tarihinde bir ilk gerçekleşerek, etkinliğe ilk kez bir Türk orkestrası davet edildi.

İDSO, iki yılda bir düzenlenen ve Romanya'nın önde gelen kültürel etkinlikleri arasında yer alan festival kapsamında 7-8 Eylül'de Köstence, 10 Eylül'de Targu Mureș ve 12 Eylül'de Craiova'da konserler verecek.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü Rumen kemancı Vlad Stanculeasa'ya eşlik edecek.

Konser programında Enescu'nun "Keman ve Orkestra için Balad" eseri, Mendelssohn'un Keman Konçertosu, Cemal Reşit Rey'in "Güneşli Manzaralar" ve Beethoven'ın "1. Senfoni" adlı yapıtı yer alacak.

Turne, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, DenizBank ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Etkinlik ayrıca Romanya Kültür Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından da destekleniyor.

Festival, besteci George Enescu'yu ölümünün 70. yıl dönümünde anarken, dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla sanatçı, şef ve orkestrayı ağırlıyor. Etkinlik kapsamında 95'ten fazla konser ve performans ve yedi büyük seri düzenleniyor.

Programda ayrıca Bükreş Ulusal Operası prodüksiyonunda Stefano Poda imzalı "Oedipe" de dahil olmak üzere, Enescu'nun 45'ten fazla eseri, senfonileri, Rumen rapsodileri, orkestra için süitler ve çok sayıda oda ve koro eseri yer alacak.