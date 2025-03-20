Georgetown Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Öğrenci Gözaltına Alındı

Georgetown Üniversitesi'nde Filistin destekçisi Badar Khan Suri gözaltına alındı; sınır dışı edilmek isteniyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:07
Georgetown Üniversitesi'nde Filistin Destekçisi Öğrenci Gözaltına Alındı

ABD'de, Georgetown Üniversitesinde lisansüstü eğitim gören Filistin destekçisi Badar Khan Suri'nin gözaltına alındığı ve sınır dışı edilmek istendiği ortaya çıktı. Avukatı Hassan Ahmad, Suri'nin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) görevlileri tarafından Arlington kentindeki evinin önünde alıkonulduğunu dile getirdi.

Ahmad, "Hükümetimizin masum bir insanı daha kaçırıp hapse attığını görmek alçaklığın da ötesinde" diyerek müvekkilinin hiçbir yasa dışı faaliyetinin olmadığını vurguladı. Gözaltı sırasında, görevlilerin Suri'ye öğrenci vizesinin iptal edildiğini ilettiği belirtiliyor.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, Suri'nin sosyal medya üzerinden "Hamas propagandası yaptığını ve antisemitizmi teşvik ettiğini" savunarak, ABD Dışişleri Bakanlığının Suri hakkında 15 Mart'ta "sınır dışı edilebilir" kararı aldığını aktardı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kayıtlarına göre Suri, Louisiana eyaletindeki Alexandria Gözaltı Merkezinde tutuluyor.

Georgetown Üniversitesi ise Suri'nin herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, gözaltı gerekçesinin üniversiteye ulaşmadığını ifade etti. "Temel fikirler zor, tartışmalı veya sakıncalı olsa bile, toplum üyelerimizin özgür ve açık sorgulama, müzakere ve tartışma haklarını destekliyoruz" denildi.

Geçtiğimiz günlerde, Columbia Üniversitesi'nde protestolar düzenleyen Filistinli aktivist Mahmud Halil de gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadelerini kullandı.

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