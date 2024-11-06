Georgia'da Trump Seçimi Kazandı

Georgia'da Seçim Sonuçları

ABD başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden biri olan Georgia'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump öne çıkan isim oldu. Associated Press tarafından yayımlanan resmi olmayan verilere göre, Trump Georgia'daki seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kazanmış durumda.

Seçim Sistemi ve Delegeler

ABD'de başkanlık seçim süreci, seçmenlerin destekledikleri partinin delegelerine oy vermesiyle işlemesi bakımından ilgi çekicidir. Her eyalet, Seçiciler Kurulu çerçevesinde farklı sayılarla toplam 538 delegeye sahiptir. Adayların başkanlık için ihtiyacı olan delege sayısı ise 270'tir. Georgia, 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Trump arasında geçen çekişmeli yarış nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

2020 Seçim İtirazları ve Soruşturmalar

2020 seçimlerinde Biden, Trump'tan yalnızca 11 bin 779 oy fazla alarak %49,24'e karşılık %49,47 ile seçimi kıl payı kazanmıştı. Bu ince fark sebebiyle Trump, Georgia'daki sonuçlara uzun süre itirazda bulundu. Seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen Trump, bu durum nedeniyle Fulton bölge savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 Ağustos 2023 tarihinde 13 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Trump'ın Durumu

Trump, 24 Ağustos’ta teslim olmasının ardından 200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakıldı. Şu anki durumu ve davaları devam etmekte. Georgia'daki sonuçlar, ABD'deki siyasi iklimin ne denli değişken olduğunu gösteriyor.