Gerasimov, Ukrayna Cephesinde Rus Birliklerini Denetledi

Gerasimov, Ukrayna Cephesindeki Birlikleri Denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev yapan Kuzey Askeri Grubu'nu denetlemek üzere bir ziyarette bulundu. Bu denetim, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde açıklanırken, Gerasimov'un Kuzey Askeri Grubu'nun yönetim merkezine yaptığı ziyaret dikkat çekti.

Durum Değerlendirmesi ve Bilgilendirme

Denetim sırasında, Gerasimov birimleri gözlemleyerek askeri yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Kuzey Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev ise Ukrayna cephesindeki mevcut durum ve askere verilen görevlerin yerine getirilmesi hakkında bilgiler aktardı.

Askerlere Devlet Ödülü

Gerasimov, savaşta gösterdikleri başarılar nedeniyle devlet ödülleri ile takdir edilen askerlere ödüllerini sundu. Bu an, birliklerin moral ve motivasyonunu artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.