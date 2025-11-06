Gerede'de dere kirliliği davası yeniden görülecek: Bölge mahkemesi kararı bozdu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Gerede'deki OSB fabrikalarının dere kirliliği davasında Bolu mahkemesinin reddini bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:56
Gerede'de dere kirliliği davası yeniden görülecek: Bölge mahkemesi kararı bozdu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu kararını bozdu

Bolu’nun Gerede ilçesinde, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların dereye bıraktığı atıklar nedeniyle açılan çevre davasında yeni aşama yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi tarafından verilen reddi kararı bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olayın geçmişi: 30 yılı aşkın kirlilik

Gerede’de 30 yılı aşkın süredir, OSB’deki fabrikalardan kaynaklandığı öne sürülen atıkların dereye bırakılması sonucu çevre kirliliği yaşanıyor. Fabrikalara uygulanan para cezalarına rağmen kirliliğin sürmesi üzerine bölge sakinleri "Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu" adlı oluşumu kurdu ve hukuki yola başvurdu.

Dava talebi ve yerel mahkemenin reddi

Platformun açtığı davada, OSB’deki atık suların çevreye zarar vermeyecek standartlara ulaşıncaya kadar fabrikalardaki üretim faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. Bolu İdare Mahkemesi bu talebi reddetti; platformun itirazı üzerine dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

İstinaf kararı ve dosyanın iadesi

İstinaf incelemesini tamamlayan Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Platformun açıklamasına göre karar, 25 Eylül 2025 tarihli ve oybirliğiyle alındı.

Platformun açıklamasında yer alan ifade şu şekilde aktarıldı: "Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazımız ile ilgili olarak aldığı kararda, ’Bölgedeki atık suların çevreye zarar vermeyecek konsantrasyon değerlerini sağlayıncaya kadar organize sanayi bölgelerindeki üretim faaliyetinin durdurulması’ isteminin, Bolu İdare Mahkemesince incelenmeksizin reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına, bu kısım hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın Bolu İdare Mahkemesi’ne geri gönderilmesine kesin olarak 25 Eylül 2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi’ diyerek, Bolu İdare Mahkemesinin aleyhimize verdiği kararı bozmuş, davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye iade etmiştir."

Platformun tepkisi ve gelecek beklentisi

Platform üyeleri alınan karara umutla yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Mücadelemizin hukuk aşamasında elde edilen bu başarı, gelecek kuşaklara umut ışığı olmuştur. Yeni karar, mücadele eden tüm dostlarımıza ve yöre halkımıza hayırlı olsun." denildi. Açıklamada ayrıca "Biz mücadele etmezsek çocuklarımız kaybedecek" şeklindeki vurgu yer aldı.

Kararın ardından dava süreci yeniden yerel mahkemede devam edecek; bölge halkı ve çevre örgütleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

GEREDE’DE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR SÜREN ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜCADELESİNDE FABRİKALARIN ZEHİRLİ...

GEREDE’DE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR SÜREN ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜCADELESİNDE FABRİKALARIN ZEHİRLİ ATIKLARIYLA KİRLETTİĞİ DERENİN TEMİZLENMESİ İÇİN AÇILAN DAVADA, ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ YEREL MAHKEME KARARINI BOZARAK DOSYANIN YENİDEN GÖRÜLMESİNE HÜKMETTİ. PLATFORM ÜYELERİ, "BİZ MÜCADELE ETMEZSEK, ÇOCUKLARIMIZ KAYBEDECEK" DEDİ.

GEREDE’DE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR SÜREN ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜCADELESİNDE FABRİKALARIN ZEHİRLİ...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
2
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
4
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
5
Bayramda Hattuşa ve Alacahöyük'e 6.873 Ziyaretçi
6
Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Kurum'un ilk hedefi kentsel dönüşüm!
7
Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek