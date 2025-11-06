Gerede'de dere kirliliği davası yeniden görülecek: Bölge mahkemesi kararı bozdu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu kararını bozdu

Bolu’nun Gerede ilçesinde, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların dereye bıraktığı atıklar nedeniyle açılan çevre davasında yeni aşama yaşandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi tarafından verilen reddi kararı bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olayın geçmişi: 30 yılı aşkın kirlilik

Gerede’de 30 yılı aşkın süredir, OSB’deki fabrikalardan kaynaklandığı öne sürülen atıkların dereye bırakılması sonucu çevre kirliliği yaşanıyor. Fabrikalara uygulanan para cezalarına rağmen kirliliğin sürmesi üzerine bölge sakinleri "Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu" adlı oluşumu kurdu ve hukuki yola başvurdu.

Dava talebi ve yerel mahkemenin reddi

Platformun açtığı davada, OSB’deki atık suların çevreye zarar vermeyecek standartlara ulaşıncaya kadar fabrikalardaki üretim faaliyetlerinin durdurulması talep edildi. Bolu İdare Mahkemesi bu talebi reddetti; platformun itirazı üzerine dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi.

İstinaf kararı ve dosyanın iadesi

İstinaf incelemesini tamamlayan Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu ve davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Platformun açıklamasına göre karar, 25 Eylül 2025 tarihli ve oybirliğiyle alındı.

Platformun açıklamasında yer alan ifade şu şekilde aktarıldı: "Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazımız ile ilgili olarak aldığı kararda, ’Bölgedeki atık suların çevreye zarar vermeyecek konsantrasyon değerlerini sağlayıncaya kadar organize sanayi bölgelerindeki üretim faaliyetinin durdurulması’ isteminin, Bolu İdare Mahkemesince incelenmeksizin reddine ilişkin kısmının kaldırılmasına, bu kısım hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın Bolu İdare Mahkemesi’ne geri gönderilmesine kesin olarak 25 Eylül 2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi’ diyerek, Bolu İdare Mahkemesinin aleyhimize verdiği kararı bozmuş, davanın yeniden görülmesi için dosyayı yerel mahkemeye iade etmiştir."

Platformun tepkisi ve gelecek beklentisi

Platform üyeleri alınan karara umutla yaklaşıyor. Yapılan açıklamada, "Mücadelemizin hukuk aşamasında elde edilen bu başarı, gelecek kuşaklara umut ışığı olmuştur. Yeni karar, mücadele eden tüm dostlarımıza ve yöre halkımıza hayırlı olsun." denildi. Açıklamada ayrıca "Biz mücadele etmezsek çocuklarımız kaybedecek" şeklindeki vurgu yer aldı.

Kararın ardından dava süreci yeniden yerel mahkemede devam edecek; bölge halkı ve çevre örgütleri gelişmeleri yakından takip ediyor.

