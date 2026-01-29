İnegöl'de 9. Okullar Arası Spor Festivali Başlıyor — 3.500 Öğrenci, 14 Branş

02 Şubat’ta başlayacak 9’uncu Okullar Arası Spor Festivali; 12-18 yaş, 3.500 öğrenci, 14 branş, 73 kategori ve yaklaşık 500 takımla Şubat-Haziran arasında düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:51
İnegöl'de 9. Okullar Arası Spor Festivali Başlıyor — 3.500 Öğrenci, 14 Branş

İnegöl'de 9. Okullar Arası Spor Festivali için geri sayım

İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Okullar Arası Spor Festivali 02 Şubat’ta başlayacak. Şubat ayından Haziran ayına kadar sürecek organizasyonda 12-18 yaş arasındaki 3.500 öğrenci, yaklaşık 500 takım ve 14 branş ile okullarını temsil edecek.

Gençlik Yılı temasıyla büyük hedef

Festivalin duyurusu yapılan basın toplantısında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, organizasyonun detaylarını paylaştı. Başkan Taban'ın açıklaması şöyle:

"İnegöl Belediyesi olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmanın, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa etmenin en önemli yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla, Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceğimiz Okullar Arası Spor Festivali ile sporun birleştirici gücünü yeniden şehrimize taşıyoruz. Biliyorsunuz İnegöl’ümüzde 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmiştik. Gençlerimizle dolu dolu programlar icra etmek istiyoruz. Spor Festivalimizi de bu yıl Gençlik Yılı kapsamında gerçekleştirmiş olacağız"

Amaç ve beklentiler

Başkan Taban organizasyonun amaçlarını vurgulayarak, gençlere kazandırılması hedeflenen değerleri şöyle sıraladı:

"Bu festivali düzenlememizin de amaçları ve hedefleri var. Burada sadece yarışmak değil, yarışırken fair play ruhuyla yapmak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanımak, farklı okullardan öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, tüm öğrencilerimizin en az bir spor branşıyla tanışmasına vesile olmak, öğrencilerimizi spora özendirmek, spor kültürüyle yetişmelerini sağlamak ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak gibi hedeflerimiz var. Bu düşünceyle inşallah güzel bir organizasyonu icra edeceğiz."

Branşlar, kategoriler ve salonlar

Festivalde yarışacak sporcular; 14 farklı branş ve 73 kategoride mücadele edecek. Organizasyona katılan branşlar: dart, okçuluk, oryantiring, bilek güreşi, güreş, bocce, spor tırmanış, puanlı atletizm, kros, satranç, masa tenisi, akıl oyunları, basketbol ve voleybol. Müsabakalar Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerinde, kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Karşılaşmalar; İnegöl Belediyesi Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu, Akhisar Spor Salonu, Yeniceköy Spor Salonu ve Gençlik ve Spor İlçe Spor Salonu olmak üzere şehrin tüm salonlarında yapılacak.

Ödüller, program ve yayın

Müsabaka sonunda ilk dört dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. Fikstürler, programlar ve sonuçlar İnegöl Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü'nün @ibgenclikspor Instagram hesabı üzerinden paylaşılacak.

Spor malzemesi ve ulaşım desteği

Festival kapsamında okullara yönelik destekler de açıklanarak, İnegöl Belediyesi'nin festivale katılan tüm okullara toplam 1 milyon TL tutarında spor malzemesi desteği sağlayacağı belirtildi. Ayrıca öğrencilerin salonlara taşınması için ulaşım desteği de sunulacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrencilerin görüşleri

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin organizasyonun önemine değinerek şunları söyledi:

"İnegöl Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birlikleri şehrimize ve öğrencilerimize değer katıyor. Burada baktığımızda 3 bin 500 öğrencimizin sporla buluşması çok kıymetli. Özellikle teknolojinin nesillerimizi bu kadar harmanladığı bir zaman diliminde belki de bu 3 bin 500 öğrencimiz içerisinde ilk defa sporla buluşacak, farklı branşlarla buluşacak öğrencilerimiz vardır. Bu imkanı sundukları için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Basın toplantısında söz alan öğrenciler de İnegöl Belediyesi ve sunulan imkanlar için teşekkür ederek, "Sadece bu organizasyon değil, kitaphaneler olsun diğer sunulan imkanlar için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, festivalin gençlerin fiziksel gelişimi yanında disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmalarına katkı sağlamasını hedefliyor. Organizasyon 02 Şubat’ta başlayıp Haziran ayına kadar sürecek.

