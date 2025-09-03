Gergerlioğlu: Meclis'te Filistin Komisyonu Kurulmaması Kabul Edilemez

Gergerlioğlu'dan Meclis'e 'Filistin' Komisyonu Eleştirisi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklaması

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te Filistin gündemiyle ilgili bir komisyon kurulması talebinin karşılanmadığını belirterek bu kararı eleştirdi.

Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nun geçen hafta İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplandığını hatırlattı.

Toplantıda, Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin 'İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında' maddesinin oybirliğiyle kabul edildiğini vurgulayan Gergerlioğlu, fakat bunun soykırımın sona ermediğini söyledi.

Gergerlioğlu, 'Fakat Filistin'deki soykırım bitmedi. Biz, böyle bir günlük toplanılsın mı demiştik? "Meclis'te bir komisyon kurulsun, her gün ama her gün Filistin'i konuşalım, bir çözüm arayalım" demiştik.' ifadelerini kullandı.

Filistin'deki katliama karşı duyarsız kalınamayacağını belirten Gergerlioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Mesele, "ah, benim canım yanıyor, çok üzgünüm, orada bir soykırım var" demek değildir. Mesele, bu soykırım için yaptırım kararı almaktır.'

