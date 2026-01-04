DOLAR
Germencik’te Belediyenin WhatsApp İhbar Hattı Yaralı Şahine Umut Oldu

Germencik Belediyesi'nin WhatsApp İhbar Hattı ile tespit edilen yaralı şahin, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:16
Belediye ekipleri ilk müdahale sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Germencik Belediyesi tarafından oluşturulan WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla bildirilen yaralı bir şahin, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak güvenli bir şekilde barınağa getirildi.

Belediyenin veterinerlik hizmetleri kapsamında yapılan ilk müdahalelerin ardından, şahinin sağlık durumu değerlendirildi ve doğal yaşama kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gelen ihbarlara büyük hassasiyetle yaklaşıldığını vurgulayarak, çalışmaların yalnızca sokak hayvanlarına değil doğadaki yaralı kuşlara da ulaştığını söyledi. Zencirci, bu olayın belediyenin hayvanlara yönelik duyarlılığının bir örneği olduğunu belirtti.

Belediye, ihbar hattı ve veteriner ekipleriyle can dostlara ve yaban hayatına yönelik müdahalelere devam edeceğinin altını çizdi; doğanın tüm canlılarıyla birlikte güzel olduğuna dikkat çekti.

