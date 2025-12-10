Germencik'te Çöp Konteyneri Ateşe Verildi — Başkan Zencirci'den Tepki

Germencik'te çöp konteyneri ateşe verildi

Belediye Başkanı Burak Zencirci uyarılarını yineledi, vandallık sürüyor

Germencik'te kamu mallarına yönelik vandallığa bir yenisi eklendi. İlçede daha önce benzer olaylarla gündeme gelen yerde, bu kez bir çöp konteyneri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Kaldırım üzerinde tamamen yanan konteyner çevrede paniğe yol açtı. Olay anına ait görüntülerde alevlerin konteyneri sardığı ve eriyen atıkların zemine yayıldığı görüldü.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaşanan olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zencirci şunları paylaştı: "Daha önce defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen bu akşam çöp konteynerlerinin yakılması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Bu zarar sadece devletin değil, hepimizin malınadır"

Zencirci ayrıca, "Kamu malına zarar veren bu vandallıkların sonuna kadar takipçisi olacağız. Germencik’imize, emeğe ve çevremize birlikte sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Olayın ardından belediye ekipleri zarar gören konteynerle ilgili çalışma başlattı ve konuya dair inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

