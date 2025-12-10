DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Germencik'te Çöp Konteyneri Ateşe Verildi — Başkan Zencirci'den Tepki

Germencik'te kimliği belirsiz kişiler bir çöp konteynerini ateşe verdi. Başkan Burak Zencirci tepki gösterdi, belediye ekipleri inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:27
Germencik'te Çöp Konteyneri Ateşe Verildi — Başkan Zencirci'den Tepki

Germencik'te çöp konteyneri ateşe verildi

Belediye Başkanı Burak Zencirci uyarılarını yineledi, vandallık sürüyor

Germencik'te kamu mallarına yönelik vandallığa bir yenisi eklendi. İlçede daha önce benzer olaylarla gündeme gelen yerde, bu kez bir çöp konteyneri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Kaldırım üzerinde tamamen yanan konteyner çevrede paniğe yol açtı. Olay anına ait görüntülerde alevlerin konteyneri sardığı ve eriyen atıkların zemine yayıldığı görüldü.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaşanan olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Zencirci şunları paylaştı: "Daha önce defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen bu akşam çöp konteynerlerinin yakılması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Bu zarar sadece devletin değil, hepimizin malınadır"

Zencirci ayrıca, "Kamu malına zarar veren bu vandallıkların sonuna kadar takipçisi olacağız. Germencik’imize, emeğe ve çevremize birlikte sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Olayın ardından belediye ekipleri zarar gören konteynerle ilgili çalışma başlattı ve konuya dair inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ’NİN DEFALARCA YAPTIĞI UYARILARA RAĞMEN GERMENCİK’TE VANDALLIK SONA...

BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ’NİN DEFALARCA YAPTIĞI UYARILARA RAĞMEN GERMENCİK’TE VANDALLIK SONA ERMEZKEN, DUYARSIZ KİŞİLER BU KEZ DE BİR ÇÖP KONTEYNERİNİ ATEŞE VERDİ.

BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ’NİN DEFALARCA YAPTIĞI UYARILARA RAĞMEN GERMENCİK’TE VANDALLIK SONA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar