Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma, incir ve zeytin bahçelerinde hırsızlıkları önlemek için devriye ve denetim uygulaması yaptı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:58
Aydın'ın Germencik ilçesinde, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları engellemek amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamanın Detayları

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT, asayiş ve trafik timleri, ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde devriye görevleri yaparak hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalıştı.

Ekipler, ilçeye bağlı köylerdeki bahçeleri tek tek kontrol ederek bahçe sahiplerini hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi. Bölgedeki güvenlik uygulamalarının yanında ekiplerce trafik denetimi de gerçekleştirildi.

Üreticilerin Görüşleri

İncir üreticilerinden Tarık Demir, AA muhabirine, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını, yapılan uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerden Turhan Altıntaş ise jandarmanın zor zamanlarda kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Hırsızlık olaylarına karşı her gece nöbet tutuyoruz. Askerlerimizin de burada nöbet tutması bizim için büyük avantaj. Devletimizden Allah razı olsun, canlarımızı ve mallarımızı koruyor. Üretici tüm yıl çalışıyor, ürünü çalınınca da üzülüyor. Denetimlerle inşallah üreticimiz rahat nefes alır." ifadelerini kullandı.

