DOLAR
40,71 -0,01%
EURO
47,43 -0,02%
ALTIN
4.400,3 0,98%
BITCOIN
4.937.693,09 -2,23%

Germencik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 13:20
Germencik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Dağyeni Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahalelere başladı.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele devam ederken, bölgedeki vatandaşlardan da dikkatli olmaları isteniyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın
2
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor
3
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
4
Damla Kent Projesi'ne Rekor Talep: 27,3 Milyar Lira
5
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!
6
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi