Germencik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Aydın'ın Germencik İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Dağyeni Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının alınmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahalelere başladı.

Yangının kontrol altına alınması için mücadele devam ederken, bölgedeki vatandaşlardan da dikkatli olmaları isteniyor.

