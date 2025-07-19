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Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız Trafik Kazasında Yaralandı

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve 3 kişi Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:52
Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız Trafik Kazasında Yaralandı

Bilecik'teki Trafik Kazası

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ile birlikte 3 kişi yaralandı. Olay, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü yakınlarında, Refik Yıldırım yönetimindeki 43 FS 419 plakalı kamyon ile Mehmet Talha Bağcıoğlu idaresindeki 54 ALJ 515 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda, otomobil sürücüsü Bağcıoğlu ile birlikte Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Mustafa Ünal ve Samet Aral yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Yapılan kontrollerin ardından, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafigin Yeniden Açılması

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından güvenli bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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