Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama

Geyve'de jandarma, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evde 2 kişiyi gözaltına aldı; 1 tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:06
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda adeta uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir evde iki şüpheli yakalandı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine karşı yürütülen kapsamlı çalışmanın parçası olarak gerçekleşti.

Operasyon detayları

Olayda gözaltına alınan şüpheliler Ö.P. (29) ve M.K. (27) olarak kaydedildi. Evde yapılan aramalarda geniş çaplı ele geçirmeler yapıldı.

Ele geçirilenler: 14 kök skunk bitkisi, 5.100 gram skunk maddesi, 1 adet iklimlendirme sistemi, muhtelif sayıda bitki besin maddeleri, 3 adet cep telefonu, 42 adet içime hazır bonzai, 5 gram bonzai maddesi, 1 adet kenevir tohumu, 1 adet kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 1 adet havalı tabanca.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.P. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya geçit vermiyor.

