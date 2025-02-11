Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı: Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi Aklandı

Gezi Parkı Davasında Yeniden Yargılama Sonuçlandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi. Sanıklar, Gezi Parkı olayları nedeniyle daha önce Yargıtayca bozulan 18'er yıl hapis cezası almıştı.

Duruşmaya Katılmadılar

Mahkemedeki duruşmaya katılmayan sanıkları, avukatları temsil etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı Necla Saadet Durdu da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların suç işlediğine dair kesin bir delil bulunmadığını belirterek beraatlerini talep etti. Avukatlar da bu talebi destekledi.

Beraat Kararı Neden Alındı?

Mahkeme heyeti, sanıkların “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunamadığından, beraatlerine hükmetti.

Davanın Geçmişi

Gezi Parkı olayları davasında, tutuklu sanık Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi gibi diğer sanıklar ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştılar. Temyiz sürecinin ardından, Yargıtay bu cezaları bozmuştu.

Sonuç ve Temyiz Süreci

Yüksek mahkeme, sanıkların eylemlerinin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişti. Sanıklardan Can Atalay ise 14 Mayıs'taki seçimlerde TİP'ten Hatay milletvekili seçilerek gündeme gelmişti.