Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici: İstanbul'da Murat Kurum önde

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında yerel seçimlere ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.





Gezici, İstanbul'da Murat Kurum'un yüzde 44,1 oy oranıyla önde olduğunu belirtti. Ankette, Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 43,5, DEM Eş Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin ise yüzde 4,1 oy aldığını ifade etti.

Gezici, "Çok iddialıyım, 31 Mart'taki sonuçlar bu tabloya benzer olacak" dedi ve Murat Kurum'un aradaki farkı yüzde 1,8'e kadar açabileceğini söyledi.





Gezici, yaptıkları araştırmanın hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştiğini belirtirken, İstanbul'da Murat Kurum'a olan desteğin yüzde 44,1 olduğunu aktardı. Ekrem İmamoğlu'nun ise yüzde 43,5 oy aldığını söyledi.

Gezici, Murat Kurum'un son 3 araştırmada yükselerek geldiğini ve aradaki farkın 1,8'e kadar açılabileceğini vurguladı. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi seçmeninin ikinci tercihinin yüzde 92 oranında Murat Kurum olduğunu ve ikisinden birini tercih etmek zorunda kalsalar yüzde 84'ünün Murat Kurum'u tercih ettiğini belirtti.



