Gezici Soykırım Müzesi Eyüpsultan'da: Hind Rajab'ın Hikayesi

TEKDER'in Gezici Soykırım Müzesi, Eyüpsultan Meydanı'nda Hind Rajab'ı anıyor; sergide 355 kurşun deliği temsili, görseller, ses kayıtları ve bilgilendirme panoları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:10
Gezici Soykırım Müzesi Eyüpsultan Meydanı'nda

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 'Gezici Soykırım Müzesi' etkinliği Eyüpsultan Meydanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Etkinlik, Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın anısını yaşatmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla hazırlandı. Sergide 355 kurşun iziyle delik deşik edilmiş aracın temsili, görseller, ses kayıtları ve bilgilendirme panoları yer alıyor.

TEKDER'den açıklama

TEKDER İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Said Böyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 62 bin kişinin şehit olduğunu, bunlardan 18 bin 500'ünün çocuk olduğunu belirtti.

Böyük, Gazze'deki kayıpların rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, 'Gazze'de şehit olan herkesin bir hayatı, hikayesi, hayalleri ve umutları var. Biz de o insanların sayılardan ibaret olmadığını, hayatlarının, hikayelerinin olduğunu anlatmak için Gezici Soykırım Müzesi çalışmasını başlattık' dedi.

Hind Rajab'ın trajedisi

Böyük, sergide özellikle İsrail tarafından şehit edilen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini anlattıklarını söyledi. Açıklamaya göre Hind, ailesiyle güvenli bir yer ararken araçlarına yapılan saldırıda ailesinin tamamını kaybediyor. Sağ kalan Hind, ambulansı arayıp yardım istiyor; etrafta tank sesleri duyduğunu, askerlerin olduğunu ve ailesinin öldüğünü söylüyor. Onu kurtarmaya giden ambulanstaki sağlık çalışanları Yusuf el-Zayno ve Ahmed el-Mahdun da İsrail tanklarının hedefi haline gelerek şehit oluyor. Askerlerin daha sonra Hind'in bulunduğu araca dönerek 355 adet kurşun sıktıkları ve Hind'i şehit ettikleri bildirildi.

Böyük, İsrail askerlerinin Hind'in şehit olduğu bölgeye 12 gün boyunca kimseyi yaklaştırmadığını ifade etti. Müzede, Hind'in şehit olduğu aracı temsili olarak 355 adet kurşun deliği ile sergilediklerini, Hind'in ambulansla konuştuğu Arapça ses kaydının Türkçe ve İngilizce dublajlarını yaptıklarını ve hazırladıkları bilgilendirme metinleriyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere olayı aktardıklarını belirtti.

Toplumsal tepki ve gelecek program

Böyük, müzenin ziyaretçilerden olumlu tepkiler aldığını, hem yurttaşların hem de yurt dışından gelen misafirlerin sergiyi ziyaret ettiğini söyledi. Hikayeyi dinleyen birçok ziyaretçinin duygulanıp öfkeyle ayrıldığını ifade etti.

Gezici Soykırım Müzesi daha önce Sultanbeyli Kent Meydanı'nda sergilendi; Kadıköy, Üsküdar sahilleri, Mecidiyeköy, Beşiktaş ve Eminönü meydanlarında programlar gerçekleştirildi. Etkinlikler 26 Eylül'e kadar Ayasofya Camii, Yenikapı Marmaray, Bakırköy Özgürlük Meydanı ve Esenler Dörtyol Meydanı'nda 09.00-22.00 saatleri arasında devam edecek.

Uluslararası dayanışma ve Sumud Filosu'na destek

Böyük, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bazı ülkelerin destek verdiğini hatırlatırken, dünya halklarının büyük çoğunluğunun Filistin direnişini desteklediğini söyledi. 'Bizler de diğer halklar gibi bu direnişin yanındayız. Bu direnişin arkasında değil, bizatihi kendisiyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Sumud Filosu'na değinen Böyük, dünyanın dört bir yanından insanların Filistin davasına destek verdiğini, filoyu somut bir adım olarak gördüklerini ve ablukayı kırma çabalarını desteklediklerini kaydetti. 'Filonun ablukayı kırarak zafer elde edeceğini düşünüyoruz. Buradan Gazze'de direnen bütün direniş cephesini saygıyla selamlıyoruz' dedi.

