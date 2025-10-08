Gezici Soykırım Müzesi Rami Kütüphanesi'nde: Hind Rajab Anısına Sergi

Gezici Soykırım Müzesi Rami Kütüphanesi'nde

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Gezici Soykırım Müzesi, Rami Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı.

Sergi 12 Ekim'e kadar, kütüphanenin C Blok bahçe alanında 9.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergi içeriği ve amaç

Çalışma, Gazze'de katledilen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın anısını yaşatmayı ve yaşanan soykırıma dikkati çekmeyi amaçlıyor. Sergide, 355 kurşun iziyle delik deşik edilmiş aracın temsili, görseller, ses kayıtları ve bilgilendirme panoları yer alıyor.

Hind Rajab'ın acil servisle yaptığı telefon görüşmesi Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak dinlenebiliyor. Araç çevresine yerleştirilen boş tencereler ise Gazze'de yaşanan açlık ve yoksunluğu simgeleyerek yaşanan insani trajediyi yansıtıyor.