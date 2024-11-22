Gıda Güvenliği Uyarısı: Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler Artıyor!

Gıda Güvenliği Alarmı: Yeni Ürünler Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit-tağşiş yapılan ürünler listesini güncelleyerek, vatandaşı uyardı.

Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr web sitesinde yer alan bilgilere göre, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 151'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 762'ye ulaştı.

Yeni Sağlık Tehditleri

Güncellenen listeye göre, çiğ börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edilirken, zeytinyağına düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk da belgeledi.

Ayrıca, parça ette tek tırnaklı eti, kaşar peynirinde mantar önleyici madde olan natamisin ve ayranda da benzer şekilde sorunlar saptandı. Bu durumlar, gıda tüketicileri için ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alırken, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.