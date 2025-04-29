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Gıda Sektöründe Sendikalılaşma Çağrısı: Çalışma Şartları İçin Çözüm

Öz Gıda İş Sendikası, gıda sektöründe sendikalılaşmayı artırarak çalışanların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:33
Gıda Sektöründe Sendikalılaşma Çağrısı: Çalışma Şartları İçin Çözüm

Gıda Sektöründe Sendikalılaşma Çığlığı

Öz Gıda İş Sendikası, çalışanlarının yalnızca yüzde 15'inin sendikalı olduğu gıda sektöründe, çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla sendikalılaşma oranını artırmanın önemine dikkat çekiyor. Sendikanın Genel Başkanı Halil Çukutli, katıldığı programda, Türkiye'deki gıda sendikalarının toplam örgütlenme oranının sadece yüzde 15 olduğunu ifade etti.

Sendikalılaşmanın Önemi

Çukutli, gıda sektöründe yüz binlerce çalışanın sendikasız kalmasının, hem bireyler hem de işverenler için çok ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti. "Sendikaların olmadığı yerlerde, ücretler patronların iki dudağı arasında oluyor," diyen Çukutli, sendikalılaşmanın işçilere sağladığı ekonomik ve sosyal kazançları vurguladı.

Örgütlenmenin Getirileri

Gıda sektöründe 720 bin çalışan arasında sadece 100 bine yakın kişinin sendikalı olduğunu kaydeden Çukutli, bu durumu değiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sendikalılaşma ile birlikte, çalışma koşulları ve çalışanların sosyal haklarının iyileşeceğini öngördüklerini ifade eden Çukutli, örgütlenmenin Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sunacağını belirtti.

Çalışanların Farkındalığı

Çukutli, işçilerin hakları konusunda daha fazla farkındalık kazanmasının, sendikalılaşmayı artırmada önemli bir rol oynayacağını aktardı. "Sendikalar, işçilerin gelişimi için sürekli çaba gösteriyor; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine katkı sağlıyor," diye ekledi.

Sonuç Olarak

Çukutli, sendikalı olmanın küçülmenin değil, uluslararası alanda rekabetçilik ve kurumsallaşma anlamına geldiğini belirterek, bu oranların artırılmasının hem sektör hem de ülke ekonomisi için kritik bir adım olduğunu savundu. Bu noktada işçilerin, sendikalılaşma çalışmalarında aktif olarak yer alması büyük önem taşıyor.

Öz Gıda İş Sendikası, çalışanlarının sadece yüzde 15'i sendikalı olan gıda sektöründe çalışma...

Öz Gıda İş Sendikası, çalışanlarının sadece yüzde 15'i sendikalı olan gıda sektöründe çalışma şartlarının iyileşmesi ve ekonomik kalkınmaya destek için sendikalılaşma oranını artırmayı hedefliyor. Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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